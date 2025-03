Nella serata conviviale mensile del Panathlon Club di Viterbo, giovedì scorso, nella cornice del Ristorante “Le Onde”, è stata presentata la nuova squadra del Panathlon Junior, sezione giovanile del Club di Viterbo. Il presidente Giancarlo Bandini, dopo l’omaggio alle bandiere e all’ascolto degli inni nazionali italiano, europeo e del Comitato Olimpico Internazionale, ha ricordato la figura di Luigi Ceppari, socio del club, recentemente scomparso. Dopo un intervento di saluto dell’assessore al Comune di Viterbo Giancarlo Martinengo in luogo della sindaca, nonché di Ugo Baldi delegato del Coni di Viterbo, Bandini ha proceduto alla presentazione del nuovo consiglio direttivo del Club Junior presieduto da Aurora Marigliano, con Gianni Mancini vice presidente e Gioel Carbone segretaria tesoriere. I soci del Club Junior sono Umberto Battistin, Gianluca Catana, Paola De Iasi, Lorenzo della Porta, Walter Fauci, Andrea Ferrazzani, Giulia Manenti, Alessandro Pacchiarotti e Eugenio Paoloni. Un minuto di silenzio è stato dedicato all’atleta paralimpico Francesco Cesarei, mancato giorni fa. Fu trascinatore della squadra di hockey in carrozzina. La serata è proseguita con un intervento della presidente del Club Junior Aurora Marigliano che ha illustrato i programmi del club per la diffusione dello sport giovanile nella città di Viterbo e non solo. Anche dopo il battito della campana del presidente Bandini che chiude formalmente la conviviale panathletica, i soci e loro ospiti sono rimasti in sala dimostrando l’interesse essere insieme.

©RIPRODUZIONE RISERVATA