Un’altra straordinaria impresa sportiva porta la firma di Cecilia Pampinella, che nel weekend appena trascorso ha conquistato il titolo di campionessa italiana 2025 di Sup Race di Categoria, mettendosi in mostra sempre di più nei vari contesti di questa disciplina che sta prendendo sempre più piede, anche grazie all’apporto che sta dando il fratello Tommaso. L’atleta del territorio si è imposta nella sesta ed ultima tappa del Campionato Italiano, la Sparviero Sup Challenge – Memorial Sara D’Apolito, disputata a Punta Ala, in provincia di Grosseto. Nella prima giornata si è svolta la Distance Race, una gara impegnativa che ha messo alla prova resistenza, tecnica e strategia dei partecipanti.

Pampinella ha dominato la prova, tagliando il traguardo in 1:08:58.69 e conquistando il primo posto nella categoria senior femminile. La Technical Race, prevista per il giorno successivo, è stata invece annullata a causa delle difficili condizioni meteomarine che hanno costretto l’organizzazione a concludere anticipatamente la manifestazione. Con questa vittoria, l’atleta che svolge i suoi allenamenti alla Lega Navale chiude in bellezza una stagione perfetta, vincendo tutte e sei le tappe del Campionato Italiano e confermandosi come una delle atlete più forti e costanti del panorama nazionale.

«Sono felicissima per questo risultato – ha dichiarato Pampinella –. È stato un anno intenso, pieno di impegno e soddisfazioni. Ora la mia attenzione è rivolta al Campionato Italiano Assoluto, in programma a Piombino dal 17 al 19 ottobre, dove darò il massimo per chiudere la stagione nel migliore dei modi». Una vittoria che consacra, come se non bastasse, Cecilia Pampinella come punto di riferimento del paddlesurf italiano, esempio di talento, determinazione e passione per lo sport. Ma, come dichiarato proprio dall’atleta, la missione non è ancora finita.

