Potrebbe esserci finalmente la svolta decisiva per i lavori del nuovo PalaGrammatico a San Liborio. In questi giorni sono tornati a vedersi operai e mezzi meccanici alla struttura che si trova nel cuore del quartiere, con gli interventi che stanno procedendo in maniera spedita, tanto che si può facilmente dedurre che è stato fatto più in questa settimana che nel periodo di oltre un mese nel quale si era lavorato nella primavera 2024. Quindi quanto annunciato dal delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, si sta effettivamente concretizzando.

In questi giorni l’esponente dell’amministrazione Piendibene si trova in Germania per lavoro, dove è impegnato al seguito della Nazionale di pallamano, ma sta seguendo il da farsi a distanza. Al momento non ci sono previsioni precise su quando si concluderanno gli interventi, ma la speranza è che tutto possa concludersi in tempo per il via della prossima stagione sportiva, ricordando sempre che, a differenza di quanto riferisce qualcuno in città, sarà un impianto polivalente, non destinato solamente alla pallamano, e che difficilmente si potranno svolgere partite di campionato, in quanto la capienza massima di persone presenti al campo potrà essere di 99 soggetti, compresi giocatori e dirigenti.

