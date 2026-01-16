Anche questa volta non abbiamo buone notizie riguardanti il PalaGalli. Sono pervenuti alla nostra redazione alcuni scatti che, se tutto dovesse essere confermato, testimonierebbero l’inattività degli interventi nel cantiere di viale Lazio. Le foto sarebbero state realizzate questa mattina. E le immagini non sembrano far pensare a chissà quali lavori in corso.

Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale, anche attraverso le parole del sindaco Marco Piendibene e del delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, in alcuni eventi pubblici, come ad esempio le presentazioni della stagione di Coser e Centumcellae, hanno spiegato come i lavori stessero andando avanti, procedendo nella parte più in alto, quella che confina con via Veneto. Una questione di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, riferendo delle tante segnalazioni giunte alla nostra redazione, anche da residenti della zona, i quali hanno spiegato come non vedessero operai da tempo e non sentissero rumori provenienti dal cantiere. E, come detto, le foto sembrano dire altro.

A quanto punto speriamo che Palazzo del Pincio chiarisca quanto si stia in realtà svolgendo ed eventualmente smentisca se quanto diciamo non corrisponda alla verità. Addirittura si può notare come alcune vetrate non siano nemmeno state tolte. Quindi, oltre ad attendere quelle nuove, che sarebbero dovute giungere in città a metà dicembre, c’è anche la questione delle installazioni che devono essere rimosse. Inoltre c’è da capire se gli interventi che riguardano l’Uta siano stati completati.

E tornando alla questione tempistiche, si riuscirà a concludere il cantiere per fine marzo, così come annunciato più volte dal Comune? Ma forse, a questo punto, un’altra domanda sorge spontanea: si riuscirà a completare tutto entro giugno? Oppure c’è il rischio che non vengano rispettati i termini fissati da Città Metropolitana e dal Pnrr? Ricordiamo come siano stati finanziati un milione e 300mila euro e, nel caso non si riesca a finire tutto, c’è la possibilità, che speriamo venga assolutamente scongiurata, di dover riconsegnare la somma.

I campanelli d’allarme si sentono da diverso tempo, sin dalla scorsa estate ed in particolare da settembre, quando circolarono indiscrezioni sulle difficoltà della ditta incaricata di svolgere le proprie mansioni, non solo per il PalaGalli, ma anche per altre strutture in giro per l’Italia, che erano e sono molto dietro rispetto alle tempistiche. Tutto questo senza dichiarazioni ufficiali. Cosa che non è avvenuta a Santa Marinella, dove anche lì ci sono stati problemi con i lavori, più volte interrotti, ma l’allora sindaco Pietro Tidei era intervenuto sulla questione, spiegando cosa non andava e invitando la ditta a riprendere e velocizzare il da farsi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA