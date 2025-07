Il prossimo 4 agosto si potrebbe svolgere un incontro convocato dall’amministrazione comunale con le società che si occupano di sport acquatici per parlare del PalaGalli e, con ogni probabilità, del bando che la giunta del sindaco Piendibene sta perfezionando per farlo uscire. Questa l’indiscrezione che circola negli ambienti natatori e pallanuotistici cittadini, anche se da Palazzo del Pincio non confermano, ma nemmeno smentiscono, la possibilità che nella prima settimana del nuovo mese ci sia questo incontro. A conferma di ciò, però, il Comune avrebbe già inviato delle mail alle società interessate per invitarle all’incontro. Tra queste non ci figurerebbe la Nc Civitavecchia, l’associazione che ha gestito il PalaGalli negli ultimi 16 anni, ma potrebbe tranquillamente trattarsi di una mera dimenticanza degli uffici comunali, la quale potrebbe essere risolta a breve.

