Il mistero non si è ancora sciolto, e, da quel che si nota negli ambienti pallanuotistici e comunali, non si scioglierà ancora per un po’. Parliamo dell’annosa storia della società che si è intestata le utenze per le bollette del PalaGalli.

Nonostante il richiamo all’ordine e alla trasparenza, arrivato la scorsa settimana, nessuno ha voluto chiarire una vicenda, che si sarebbe potuta chiudere molto semplicemente, ovvero enunciando la situazione, non dando così adito a nessuna polemica.

Invece proprio il fatto che nessuno voglia rivelare il nome di questa società, fa alimentare tutta una serie di sospetti che, giorno dopo giorno, diventano sempre più presenti. La sensazione è che, sperando ovviamente che le nostre siano tutte fandonie e che vengano smentite quanto prima, ci si stia trovando ad un compromesso per consentire al PalaGalli di poter riaprire, così come fortemente voluto dall’amministrazione comunale, senza pensare alle conseguenze di questo atto. E un altro compromesso, sempre sperando che tutto non corrisponda alla verità, avrebbe portato alla decisione di non organizzare attività commerciali di pomeriggio al PalaGalli.

Ufficialmente la scelta è stata fatta per dare maggior spazio al settore agonistico ed evitare ulteriori costi, legati al riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, che avrebbero potuto accogliere tantissimi bambini, anche molto piccoli. Ma da quel che trapela, sembra che l’indirizzo dato corrisponda anche alla volontà di tenere saldi i rapporti tra le varie società che collaborano per la prosecuzione delle attività allo Stadio del Nuoto.

Rapporti che il tempo ci ha fatto capire che spesso non sono stabili, visto che più e più volte, negli ultimi tempi, sono cambiati i gruppi di collaborazione, soprattutto nel movimento pallanuotistico. Ci si dimentica, però, di tutto quello che viene a mancare senza la partecipazione della città alle attività del PalaGalli, in particolar modo per nuovi atleti, nuovi appassionati. C’è il rischio che la città si allontani ancora di più dal mondo delle discipline acquatiche, dopo tutto quello che è stato raccontato nel corso della scorsa stagione sportiva, dove solo l’impegno di Nautilus e Centumcellae ha consentito alle tribune di riempirsi di pubblico, eccezion fatta per le veloci parentesi di Setterosa e gare nazionali con centinaia di atleti.

Intanto filtrano altre possibili notizie negative. Dando uno sguardo alla lista delle associazioni a cui sono stati elargini 65 milioni di euro dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sembra che non sia stato programmato nessun sostegno economico per il PalaGalli, in quella che, se confermata, sarebbe una decisione inattesa, vista la situazione dell’impianto.

A differenza di quel che era trapelato qualche giorno fa, sembra che sia ancora vivo il problema delle famose perdite presenti sulla vasca. Per il fondale tutto sarebbe stato risolto, mentre sulla parte laterale lo scenario sarebbe tutt’altro che eccelso e naturalmente si starebbe già pensando ad un nuovo intervento per completare l’opera. Ma quando? Difficile pensare che ciò possa avvenire in tempi brevi, in quanto ci sarebbe bisogno di svuotare la vasca.

La prima possibile data è il periodo della pausa per le festività natalizie, con tutti i disagi che ne conseguono.

Ma è più probabile che si debba attendere, per forza di cose, la prossima estate, con un altro anno che passerebbe con questo problema e tutti i costi in più che ne conseguerebbero.

Intanto, dopo i numerosi addii degli ultimi tempi, sembrerebbe esserci una nuova figura all’interno della Nc.

Ancora non c’è nulla di ufficiale, anche perché la società del presidente Marco Pagliarini continua a non avere nessun rapporto con gran parte della stampa locale ormai dai sei mesi, ma sembrerebbe che un ex giocatore rossoceleste, che ha vestito la calottina dell’allora Snc anche in prima squadra, abbia deciso di entrare nell’organigramma societario.

L’ex giocatore, new entry in dirigenza, sarebbe legato sentimentalmente ad una consigliera comunale.

Inoltre, dopo la prima retrocessione in serie B, questo nuovo possibile dirigente aveva dichiarato, a mezzo stampa, che i commenti negativi che giungevano nei confronti della Nc non erano per nulla costruttivi e che non c’era bisogno di accusare nessuno, oltre a sperare nella ricostruzione di un progetto.

Sarebbe interessante, ovviamente se fosse confermato il suo ingresso, capire il suo pensiero oggi, dopo la seconda retrocessione e con i noti fatti degli ultimi tempi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA