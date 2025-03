Con l’apertura di qualche bottiglia di spumante si è dato ufficialmente il via al cantiere per i lavori del PalaGalli, una notizia che si attendeva da tanto tempo e che ha visto la sua ufficialità attraverso una conferenza stampa che si è svolta allo Stadio del Nuoto. Davanti ad un folto pubblico, sono state spiegate le vicende che hanno portato al via dei lavori, che partiranno con un evidente ritardo rispetto alle attese, per via di tutti i problemi che ha avuto il PalaGalli negli ultimi mesi, uno su tutti la chiusura per le criticità riscontrate, e spiegati come saranno strutturati gli interventi, che avranno la durata di poco più di un anno, ovvero 400 giorni e che riguarderanno gli interventi di manutenzione e di efficientamento energetico. Presenti il sindaco Marco Piendibene, accompagnato da buona parte della squadra di governo, come la vice sindaca Stefania Tinti, gli assessori Stefano Giannini e Florinda Tuoro, il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico. A parlare anche il vice sindaco di Città Metropolitana, Pierluigi Sanna, anche lui accompagnato da rappresentanti dell’organo, di cui fa parte il consigliere della Lega, Antonio Giammusso, che si è mosso per permettere l’elargizione della somma tramite i fondi del Pnrr. A parlare anche il committente dell’opera, il direttore Stefano Carta. Con Giammusso anche i consiglieri comunali Massimiliano Grasso e Giancarlo Frascarelli. Presenti anche molti volti conosciuti degli sport natatori locali. «E’ un’importantissima data – dichiara il sindaco Marco Piendibene – finalmente dopo qualche vicissitudine i lavori possono partire. Tra l’altro abbiamo un limite certo della fine dei lavori, perché si tratta di fondi Pnrr. Sono sicuro che la pianificazione tra Città Metropolitana ed i nostri uffici porterà ad un rispetto di questa tempistica. Si risparmierà molto perché con questi interventi che saranno fatti lo Stadio del Nuoto salirà di due livelli energetici. Questo significa che i costi di gestione saranno abbattuti. È un intervento che va nell'interesse, ovviamente, della città e di chiunque gestirà lo Stadio del Nuoto nei prossimi anni. Va riconosciuto, come ho fatto anche per altre opere, che è un un'iniziativa nata con la precedente amministrazione e portata a termine dalla nostra. Questo dimostra, ancora una volta che Città Metropolitana, indipendentemente dal colore di chi gestisce il Comune, è vicino alla nostra città e questo è un segnale anche per chi pensa che forse Città Metropolitana non abbia così a cuore i nostri interessi. In realtà lo è e di questo ne sono contento”. Piendibene è stato affiancato, nel corso della conferenza stampa, dal vice sindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna. «Devo confessare che siamo particolarmente felici di iniziare – dichiara Sanna – eravamo molto preoccupati, perché alcuni problemi sembravano impedire la partenza del cantiere. Poi un'azione congiunta, il cui merito va dato soprattutto al sindaco Piendibene, ha sbloccato il cantiere e ci ha permesso di rientrare nei target molto severi del Pnrr, in questo caso del Pui Sport. Questo lavoro congiunto con l'amministrazione è stato davvero fruttuoso. Noi abbiamo aggiunto ulteriori 200mila euro di fondo opere indifferibili, al milione e 200mila già stanziato, quindi alla fine Città Metropolitana di Roma Capitale, l'erede della vecchia provincia, spenderà quasi un milione e mezzo, tutto sull'efficienza energetica di uno degli impianti più belli del nostro territorio provinciale, che metterà nella disponibilità delle ragazze e dei ragazzi e delle persone in generale che amano il nuoto. Troveremo un impianto davvero moderno, all'avanguardia, che con la sua vasca di livello particolarmente rilevante, si pone anche in una fattispecie di alta qualità della vita e degli atleti». Il responsabile unico del progetto è l’ingegner Rosario Ierardi, il progetto esecutivo è stato affidato dalla Sisco Ingegneria dell’ingegner Franco Passeri, direttrice dei lavori l’architetto Paola Carboni, direttore operativo Mauro Di Gennaro, mentre la coordinatrice sicurezza in fase di esecuzione è l’architetto Lavinia Tommasoli. L’impresa esecutrice è l’Euroambiente Srl. A parlare è stata anche l’ingegnera Manuela Saia, dell’ufficio di supporto al Rup, del quale fanno parte gli ingegneri del Comune, Claudio Ubaldi e Giulio Iorio. «L'intervento riguarda l’efficientamento energetico – afferma Saia - sostanzialmente consisterà nella rimozione dei montanti in legno, che sono usurati, la sostituzione dei vetri e delle soglie, che gravano con alti costi di gestione, anche a livello energetico. Poi ci sarà la sostituzione dell'unità di trattamento aria, con due nuove unità di trattamento di ultima generazione, performanti, che permetteranno un grandissimo risparmio energetico. Infine saranno anche poste su una parete delle porzioni in parete opaca, che permetteranno di dare isolamento e risparmio energetico, con anche dei piccoli interventi di risanamento strutturale conservativo, che consisteranno sostanzialmente nella rimozione dei pilastri e nell'efficientamento e nel risanamento del cordolo strutturale perimetrale alla piscina. Non ci saranno interventi per eliminare le barriere architettoniche, perché già questo impianto non le ha e quindi, nella perfetta mission del Pnrr, ci sarà un grande risparmio energetico».

