Dopo l’incontro che si è svolto venerdì scorso al Comune, nel corso del quale erano presenti alcune società locali legate al mondo degli sport acquatici e di cui avevamo parlato in un nostro articolo, registriamo l’intervento del delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, che chiarisce alcuni aspetti riguardanti la situazione degli spazi acqua alla piscina comunale di via Maratona, cosa che ha dato adito anche ad alcune polemiche lanciate dalle associazioni sportive, in particolar modo la Nautilus, attraverso un’intervista pubblicata sul nostro canale YouTube al direttore tecnico Daniele Lisi.

«Continueremo a chiedere al gestore un ulteriore sforzo – spiega Pacifico – anche se la convenzione non prevede ore in gestione all’Amministrazione (diversamente da quanto accadeva per lo Stadio del Nuoto). Parallelamente stiamo facendo da mediatori anche sull’altro impianto, quello privato dello Sport Garden, per cercare di favorire possibili accordi tra società. Quello che è stato riportato come “incontro Comune–società”, in realtà, non era un tavolo politico né una trattativa, ma un passaggio tecnico concordato con la ATI che gestisce la piscina comunale di via Maratona.

L’obiettivo era comunicare le ore residue non occupate dai corsi e dal nuoto libero e raccogliere le osservazioni delle società, non certo fare una contrattazione tra amministrazione e associazioni. Per garantire la terzietà è stato coinvolto l’Ufficio Sport, mentre la gestione quotidiana resta come sempre in capo al gestore, secondo convenzione.

Il punto politico, che forse non è emerso, è che la priorità — già condivisa al tavolo permanente delle società natatorie — va data ai settori giovanili, a partire da U12 e U14, solo dopo passare a categorie maggiori fino ai senior. Riguardo gli spazi che saranno a disposizione delle società, voglio far notare un dettaglio importante sugli orari: oltre alle fasce serali, c’è anche lo slot del sabato pomeriggio, che pur restando limitato rappresenta un’opportunità in più per i ragazzi».

