Ci sono ulteriori aggiornamenti sulla situazione dell’impiantistica in città. A riferirli è il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, che dà altre notizie riguardo le varie strutture cittadine. Cominciamo da un impianto di cui non avevamo parlato nello scorso articolo, ovvero il PalaGalli.

«Nei giorni scorsi sono stati montati i ponteggi – spiega Pacifico – quindi il cantiere si sta predisponendo per l’installazione delle vetrate, che sono state ordinate, ma che non sono ancora presenti sul posto. Potrebbe esserci anche l’installazione dell’Uta in concomitanza con i lavori con le vetrate. Di concerto con Città Metropolitana, stiamo incalzando la ditta che si sta occupando degli interventi su questi aspetti».

Da Scarpatosta alla zona a monte della città per parlare delle novità sul PalaGrammatico. «I lavori procederanno a San Liborio – afferma il delegato Pacifico – tutto come previsto. L’area è stata cantierizzata in questi giorni, quindi ripartiranno lì i lavori, sia del lotto 1 che del lotto 2, il quale sta andando a bando proprio in questo momento».

Passando al PalaSport Insolera-Tamagnini, qui la vicenda riguarda l’omologazione per poter giocare con il pubblico senza limitazioni, considerato anche il fatto che la Futsal Academy sta disputando le gare interne a Santa Marinella proprio per questo motivo.

«È arrivata per il momento la prima scia antincendio – conclude Pacifico – quindi con la possibilità di usufruire di una tribuna. Questo ci ha comunicato il gestore, che sta seguendo la questione con i nostri uffici ed i Vigili del Fuoco. È un aspetto in capo del gestore. Per ora si può svolgere un evento alla presenza di 9 persone. Tutto ciò è propedeutico al prossimo step, che sarà una richiesta di Cpi parziale per la capacità della tribuna, con la presentazione della certificazione incendi per una tribuna.

Siamo nella prima fase dell’ottenimento di questo permesso, che sarebbe per tutta la struttura, ma con una sola di esse utilizzabile. So che la Futsal ha già bloccato gli spazi per le partite, ma si tratta anche di una decisione in capo proprio alla società di calcio a 5 giocare o no a Civitavecchia».

