Prestazione agonistica di rilievo dell’Ottoruote Club al Trofeo Internazionale Di Roma -Game of Rome di pattinaggio artistico svoltosi a Roma nell’impianto di Don Bosco in via Palmiro Togliatti domenica scorsa, dove Elisabetta Di Cicco, Giada Loi e Elisa Moggi si sono classificate al 1° posto, Alessia Tartaglia con una buonissima performance si è qualificata al 4° posto. È iniziato così benissimo l’anno agonistico per l’Ottoruote Club che sarà impegnata su più fronti ed atleti nel panorama di gare sia nell’ambito della regione Lazio sia nell’ambito Nazionale.

