L’Ottoruote Club di Civitavecchia ha raggiunto ottimi risultati nel pattinaggio artistico durante il recente Trofeo Regionale Città di Fiumicino, svoltosi il 12 e 13 aprile. Le atlete Alice Rocchetti, Maya Bernardini, Marta Lucignani e Giada Saggiomo si sono classificate, nelle diverse categorie, al primo posto, prestigiosi i secondi posti ottenuti da Alessia Cesaro, Federica Zuffanti e Martina De Caro. Bel terzo posto per Giulia Gessani. L’allenatore Ennio Ricciutelli ha voluto esprimere la sua soddisfazione alle atlete per gli ottimi risultati raggiunti e ringraziare le famiglie per il supporto fornito. Il 45esimo Trofeo Città di Fiumicino è una delle competizioni giovanili più prestigiose nel campo del pattinaggio artistico. L’Ottoruote Club ha dimostrato ancora una volta di avere un team di talentuose pattinatrici. Appuntamento prossimo sono le gare nazionali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA