Il Civitavecchia Calcio non può più permettersi passi falsi nella lotta al vertice del girone A di Eccellenza. Da questo bisogna ripartire dopo lo stop di Aranova, per la gara di questo pomeriggio alle ore 15, quando la tribuna del Tamagnini verrà riempita per l’incontro con la Romulea.

La situazione di classifica è peggiorata dopo il gol mortifero dell’ex Marino, che ha fatto scivolare le velleità del gruppo allenato da Massimo Castagnari di poter centrare i posti più ambiti del girone. Il Valmontone capolista sembra irraggiungibile con la nuova gestione tecnica: da quando si è insediato Guglielmo Stendardo, ha ottenuto nove vittorie e un solo pareggio, staccando di ben 12 punti il Civitavecchia nelle 10 giornate con l’ex Lazio in panchina. Nell’ultima giornata d’andata i nerazzurri sono andati a trovare uno splendido pareggio sul campo dell’altra pretendente, la W3 Maccarese. Da lì, però, nelle cinque successive gare, i civitavecchiesi hanno lasciato tre lunghezze di distanza all’undici di Francesco Colantoni, il quale non è stato perfetto, visto che ha pareggiato in due delle cinque sfide.

Discorso diverso per il Civitavecchia, che ha rallentato, mettendo dentro solo due vittorie nelle ultime sei giornate, per la precisione sul campo della Boreale e in casa contro il Colleferro. Qualche problema in più, rispetto ad uno scintillante girone d’andata, c’è stato per la squadra, che fatica ad andare a segno ed a superare i costrutti poderosi delle difese avversarie. Tutto questo mentre dietro i nerazzurri non hanno le stesse qualità ed hanno troppe sbavature, che a volte capitano anche all’improvviso senza nessuna particolare tensione offensiva degli avversari. Lo dimostra anche il fatto nelle ultime sette giornate il Civitavecchia ha sempre subito almeno una rete. E nella prima parte di campionato Romagnoli è tornato a casa cinque volte con il clean sheet. Ed a proposito di Romagnoli: l’estremo difensore rientrerà in campo dopo la squalifica. Ma il Civitavecchia deve fare ancora i conti con le decisioni del giudice sportivo: contro la Romulea saranno assenti il difensore Bianchi e il trequartista Luciani, i quali hanno entrambi raggiunto la quinta ammonizione stagionale, che commina, d’ufficio, una giornata di squalifica. Ancora fuori, per lo stesso motivo, anche Avellini, mentre Cataldi è fuori dai giochi per infortunio.

L’ATTACCANTE SIMONE REI: «BISOGNA ESSERE BRAVI A NON SBAGLIARE». «Adesso siamo una situazione in cui dobbiamo essere bravi a non sbagliare - confessa l’attaccante Simone Rei - a continuare a tenere il passo pensando a noi e scendere in campo con la determinazione giusta per ottenere i nostri 3 punti». «Ci attendono comunque partite comunque difficili - riprende l’esterno d’attacco di piede mancino - campi difficili, ma per noi sono partite importantissime in un momento che dobbiamo sfruttare per stare a contatto con le due pretendenti».

Dando uno sguardo ad ampio raggio al calendario, il periodo che attende il Civitavecchia non è di quelli difficilissimi. Dopo la sconfitta di Aranova, che dava inizio al periodo morbido e c’è da mangiarsi le mani per come si è conclusa la gara delle Muracciole, ora c’è questo impegno casalingo contro la Romulea. A questi seguiranno un altro incontro a Campo dell’Oro, contro la Luiss. Quindi la trasferta sul campo del Fiumicino, con il periodo morbido che si concluderà con la gara del Tamagnini con l’Aurelia Antica Aurelio. Ovviamente non parliamo di gare già vinte, ma se vogliamo considerare la squadra di Massimo Castagnari te le candidate al salto di categoria e con velleità di appianare il divario accumulato in classifica negli ultimi tempi, non si può non pensare ad un percorso netto da parte di Funari e compagni. Questo anche perché le formazioni appena nominate fanno tutte parte del novero delle ultime sette della classifica. Va anche ricordato che il Civitavecchia ha avuto problemi a fare bottino pieno contro squadre di quelle latitudini, basta ricordare i due pareggi esterni raccolti tra dicembre e gennaio contro Ladispoli e Ottavia, che stanno incidendo sulle condizioni di classifica. Tornando al nostro ospite, Rei ha dimostrato, nelle ultime gare, di aver raggiunto una compattezza maggiore con i compagni di squadra e, in particolare, con quelli del reparto offensivo, come dimostrano le prove maggiormente smaliziate mostrate dal ragazzo, che è anche andato a segno in occasione della vittoria nell’ultimo turno casalingo contro il Colleferro. «Lo dico senza problemi, non vengo da un buon periodo prima di Civitavecchia - conclude Simone Rei - appena arrivato c’è stata una fase diciamo chiamiamola così di ambientamento ora ho ritrovato me stesso e lo sento ogni giorno che viene ed è merito soprattutto di tutta la squadra che mi dà fiducia e lo stesso merito va allo staff tecnico come al direttore sportivo e società».

Civitavecchia-Romulea sarà arbitrata da un direttore di gara da fuori regione, ovvero Christian Messina di Castellammare di Stabia. I suoi assistenti saranno Davide Fadale di Tivoli e Luca Balzano di Aprilia.

