Tutti insieme appassionatamente alle 15, come le domeniche del tempo che furono, anche se in questo caso si gioca di sabato. Questo quanto prevede il turno del campionato di C2, che vede come teatro del big match il Pala De Angelis per un nuovo derby, quello tra Santa Severa e Quartiere Campo dell’Oro. Le due squadre ci arrivano con il morale alto, dopo aver passato il turno di Coppa, ma i neroverdi hanno bisogno di macinare punti salvezza, mentre i gialloverdi cercano quella sterzata che, fino a questo momento, non c’è mai stata veramente, se prendiamo in esame anche la scorsa stagione. Sicuramente potrebbe venire fuori una partita esaltante e ricca di gol. Nel Qco ancora fuori gli squalificati Lipparelli e Vaitovich, infortunato Ferraccioli, in dubbio Dell’Ova per influenza.

«Sarà una partita fondamentale – spiega il tecnico del Santa Severa, David Dell’Università - per capire se la parentesi Monterosi ce la siamo messa alle spalle, loro sono bravi ed hanno un gruppo collaudato da tempo, ma giochiamo in casa nostra e vogliamo fare bene. Vediamo se riusciamo a recuperare un paio di ragazzi all'ultimo minuto, per il resto non dovrebbero esserci assenze».

«Non arriviamo bene a questo match – specifica l’allenatore del Qco, Umberto Di Maio – abbiamo avuto poco tempo per prepararlo, per via dell’impegno di Coppa, quasi niente. Ieri abbiamo fatto un po’ di scarico. Abbiamo intenzione di giocarcela come fatto nelle ultime gare, ripetendo la prestazione con il Palmarola, una delle migliori prove dell’anno. Da lì stiamo cercando di proseguire soprattutto mentale, per portare a casa i tre punti. Fisicamente stiamo bene».

Dovrà viaggiare in provincia di Viterbo l’Evergreen, chiamato a fare ancora risultato all’impianto al chiuso di Vignanello contro i padroni di casa, che solitamente giocano in un ambiente caldo. Il quintetto di Fabrizio Fattori è la migliore squadra del territorio fino a questo momento, ma dovrà provare a fare bene contro un’avversaria che è sotto solo di due punti.

Impegno in terra capitolina per l’Atletico, che sarà di scena in casa del District Seven, per confermare le buone sensazioni viste contro Ronciglione e Fiumicino. La classifica è corta, ma i gialloblù fanno bene a tenere a un tiro di schioppo le posizioni di vertice, quelle che il club ha intenzione di frequentare assiduamente quest’anno. Nistor è in splendida forma e sta trascinando il gruppo, ma serviranno anche altre risorse per continuare sul percorso tracciato. In formazione è in dubbio la presenza di Donati.

«Andremo a giocare su un campo con dimensioni atipiche – sottolinea mister Andrea Consalvo – ed avversari ostici, ma noi ci siamo».

