Non si sbloccano gli Snipers TECNOALT nella prima fase del campionato nazionale di Serie A.

I civitavecchiesi sabato hanno subito una netta sconfitta in casa dei campioni del Hc Milano (14-1) mentre lunedì sera al PalaMercuri dopo una gara a lungo in equilibrio hanno ceduto per 6-2 agli esperti avversari del Kraken Camaiore.

Contro i toscani il match è stato molto bello e combattuto, ricco di contrasti e di adrenalina ma un blackout nel secondo tempo ha concesso agli avversari di allungare nel punteggio.

Alessandro de Fazi: «Partita dura contro Kraken e combattuta fino all’ultimo. Abbiamo dato tutto, creato tanto e lottato su ogni disco ma il risultato non ci ha premiati. Sono contento di aver trovato il gol e di aver combattuto con i miei compagni fino all’ultimo secondo. Siamo una squadra compatta, ci alleniamo sempre duramente, sono sicuro che il duro lavoro verrà premiato nel corso della stagione. Ora subito testa alla prossima partita nella speranza di trovare la vittoria tanto attesa in casa».

I presenti: Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Luca Tranquilli, Michelangelo Tranquilli, Alessandro De Fazi, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Francesco Taglioni. Allenatrice: Martina Gavazzi.

