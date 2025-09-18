Finisce ai sedicesimi di finale l’avventura della W3 Maccarese in Coppa Italia Eccellenza. Dopo l’1-3 maturato all’andata, i bianconeri non riescono a ribaltare il risultato nella gara di ritorno contro il Certosa, che passa ancora una volta con lo stesso punteggio e stacca il pass per gli ottavi.

A decidere l’incontro, una doppietta del solito Tursi e la rete di Lupi, che firmano il tris per i neroverdi e mettono il sigillo sul passaggio del turno. A nulla serve il gol di Botti, che accorcia le distanze e regala un sussulto d’orgoglio agli ospiti.

Nonostante il doppio ko, la W3 esce dalla competizione a testa alta. La squadra di mister Zappavigna ha lottato fino all’ultimo minuto, dimostrando carattere e voglia di reagire. Ora, però, è tempo di archiviare la delusione e concentrarsi subito sul campionato. All’orizzonte c’è infatti un impegno importante: nel weekend i maccaresani affronteranno la Sorianese nella terza giornata del girone A di Eccellenza, con l’obiettivo di tornare immediatamente al successo e rilanciare la propria corsa.

