Spareggio amaro per il Borgo San Martino, che, perdendo lo spareggio contro l'Atletico Roma Nord, 4-2, non riesce ad andare al playout, retrocedendo di fatto in Seconda Categoria. E' la seconda retrocessione in due anni, dalla Promozione alla Seconda categoria, per quanto concerne il club giallonero, che dovrà affrontare con il piglio giusto, sperando di ritornare in Prima Categoria solamente nel giro di un anno. La gara di domenica scorsa è stata viziata da sviste ed errori, costati cari al termine dei novanta minuti. Amarezza in casa giallonera, con il presidente Sergio Lupi volto in scuro. «Potevamo fare di più - afferma il numero uno del Borgo San Martino - è stato un campionato negativo, iniziato male e finito peggio. Ci dobbiamo rimboccare le maniche, augurandoci di essere ripescati». A questo punto, lo spareggio per rimanere in Prima Categoria, lo dovrà disputare l'altra squadra di Cerveteri, ovvero la DM 84, che domenica prossima affronterà l'Atletico Roma Nord a Due Casette. Gli uomini di Virgili hanno a disposizione due risultati su tre, pertanto hanno i favori del pronostico. Sarà una gara difficile, ma con i tifosi al fianco dei giallorossi non sarà così complicata l'impresa. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si procederà con i tempi supplementari. Ma se l’equilibrio dovesse ancora persistere, allora sarà il team giallorosso a festeggiare la permanenza in Prima Categoria.

