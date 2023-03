Sport

Nessuna squadra ha intenzione di mollare

CALCIOMERCATO. Civitavecchia, Corneto Tarquinia, Csl Soccer, Santa Marinella e Città di Cerveteri vogliono essere protagoniste nei campionati di competenza. In Eccellenza i nerazzurri di Presutti hanno già chiuso la campagna acquisti, i rossoblu di Santori hanno voglia di stupire tutti prendendo Matteo Laurato. In Promozione i leoni di Villotti si sono assicurati tanti giovani talenti, i verdeazzurri i gioiellini Gaudenzi, Biferali e Giustini, il Santa Marinella è in alto mare