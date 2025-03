Un weekend da incorniciare per la Nc Civitavecchia, che al secondo regionale UISP ha conquistato un vero bottino di medaglie e soddisfazioni. Le atlete del settore propaganda si sono distinte per grinta, talento e determinazione, portando a casa risultati straordinari in diverse categorie. Questi i risultati delle sincronette della Nc: oro nel Duo Categoria R3 con Nora Cantù e Irene Intartaglia, nel duo Categoria C con Giulia Giordano e Sophia Elena Marucci; argento nel Duo Categoria J2 con Asia La Monica e Rosa Zannoli, nel Duo Categoria B con Francesca Cordelli e Viola Del Duca; bronzo nel Trio Categoria J2 con Erika Cacciatori, Rosa Zannoli e Asia La Monica, nel Duo Categoria A3 con Virginia Bechini e Adalgisa Mancin, nel Trio Categoria B con Ginevra Russo, Greta Giulia La Rosa e Ludovica Graziano. Le allenatrici Elisa Sannino ed Eleonora Lanari si dicono fiere dei progressi delle ragazze: «È stato un weekend lungo e impegnativo, ma i risultati ottenuti dimostrano il duro lavoro e la dedizione di ogni atleta. Questo è solo l'inizio: siamo pronte a nuove sfide». La Nc Civitavecchia si conferma una squadra in crescita, capace di affrontare ogni competizione con passione e determinazione.

