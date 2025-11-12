Tutto risolto. La Nc Civitavecchia è nuovamente presente sull’elenco delle società sportive affiliate alla Federnuoto, così come viene evidenziato sul portale visibile da tutti. Dopo la cancellazione avvenuta qualche tempo fa, la società del presidente Marco Pagliarini ha provveduto, come annunciato in occasione di un comunicato diramato lo scorso 15 ottobre, a ristabilire la situazione canonica entro i termini previsti, orientativamente il 30 novembre, ad una settimana dal via del campionato di serie B.

Proprio in quella nota, la Nc affrontava un’altra tematica cara a tutte le società locali: il PalaGalli. Qual è la situazione dell’impianto, dopo il sopralluogo del vice sindaco di Città Metropolitana e del sindaco Marco Piendibene? Qualcosa sembra essersi mosso, come ha comunicato il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico.

«Dopo l’installazione dell’uta - dichiara Pacifico – avvenuta nei giorni scorsi, possiamo dire di essere a circa metà degli interventi previsti. Speriamo di poter procedere speditamente verso la conclusione dei lavori». Va anche ricordato che a metà dicembre dovrebbe avvenire l’installazione delle nuove vetrate, con la riapertura al momento fissata per aprile, anche se troppo tardi per consentire alle società locali di fare sacrifici enormi per lo svolgimento della stagione 2025-26.

@RIPRODUZIONE RISERVATA