Obiettivo ritorno alla vittoria per la Nc, in un finale di regular season che non si prospetta davvero semplice per la squadra di Aurelio Baffetti nel campionato di serie B, giunto alla quint’ultima giornata. Questo pomeriggio forti bracciate al PalaGalli, dove domani alle 15 comincerà l’incontro con la Roma 2020, squadra aggrovigliata nella lotta per conquistare i playoff, che sta vedendo la presenza di numerose contendenti. Non è proprio la stessa situazione per i rossocelesti, che giungono dalla sconfitta nello scontro diretto con il Villa York e sono chiamati a delle prove di alto livello per non rimanere nella zona playout, visto che altrimenti si dovrà passare dagli spareggi per evitare la retrocessione. Nc-Roma 2020 sarà diretta da Massimo Ponchi di Bologna, mentre il commissario di vasca sarà il civitavecchiese Gianni Amodeo.

Trasferta, invece, per l’Ipertecnica Centumcellae in serie C. Domani pomeriggio alle 18.15 i biancorossi saranno ospiti della Rari Nantes Vis Nova Monterotondo, terza realtà della nota squadra che in serie A1 è allenata da Alessandro Calcaterra. Dopo aver ritrovato la vittoria, il sette di Roberto Barbaro va a caccia di un altro successo per poter rimanere in scia della Promosport, che occupa in questo momento il secondo posto ed ha nove punti di vantaggio rispetto ai civitavecchiesi. Con sette giornate da qui al termine del campionato e sole due partite da disputare in casa, tra cui decisamente agevole contro la Luna, l’Ipertecnica dovrà andare a procacciarsi i punti per stanare la Promosport lontano da casa. Va anche ricordato che i biancorossi non si possono permettere più nessun passo falso, altrimenti sarà addio certo ad i sogni playoff, già non molto accesi in questo momento. Alla vigilia è calata l'incognita Di Bella, che potrebbe non essere della partita. Per il resto ci dovrebbero essere tutti. «Mi aspetto una partita basata sulla concentrazione - sottolinea il tecnico Roberto Barbaro - adeguata al momento di difficoltà che stiamo passando. Confido nel gruppo».

Scontro fondamentale in ottica playoff e primo posto, invece, per la Nautilus in serie A2 di domenica. Alle 13 le ragazze di mister Daniele Lisi riceveranno al PalaGalli il Volturno, con tutta la voglia di ripetere la pirotecnica partita dell’andata, quando le verdazzurre riuscirono ad imporre il pareggio alle campane. Ora la situazione è cambiata, con Tortora e compagne che sono prime in classifica e quindi nell’occhio del ciclone di tutte le altre pretendenti, a cominciare proprio dal Volturno, che staziona al terzo posto con soli due punti di ritardo rispetto alla Nautilus, in un turno che non prevede altri scontri diretti e che quindi potrebbe decisamente peggiorare la classifica di chi perderà questo fondamentale scontro al vertice. Nautilus-Volturno sarà arbitrata da Alessio Musio dei Gruppo Ufficiali Gara del Lazio.

