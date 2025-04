Continua ad essere burrascoso il rapporto del capitano della Nc, Davide Romiti, con la classe arbitrale e con il Giudice sportivo. Infatti il capitano rossoceleste dovrà stare fuori per le prossime due giornate, per aver rimediato un’espulsione per gioco aggressivo nel corso della sfida nella vasca del Pescara. Il centroboa è stato sanzionato per quello che fino a poco tempo fa veniva considerato il fallo di brutalità. Punita anche la Nc, che ha ricevuto l’ammenda, d’ufficio per questo tipo di squalifiche, di 250 euro. Non è la prima volta che in questa stagione Romiti sia nella lista degli indisponibili per mister Aurelio Baffetti. Lo scorso febbraio il numero 9 è stato squalificato per tre giornate in conseguenza all’espulsione rimediata proprio contro il Pescara, ma in occasione della gara d’andata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA