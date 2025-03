Una vera e propria sfida salvezza. È quella che attende la Nc nella terza giornata di ritorno del campionato di serie B. Questo pomeriggio alle 15 acque agitate al PalaGalli, perché ci sarà la visita della Canottieri Lazio. All’andata i ragazzi guidati da Aurelio Baffetti giocarono un brutto scherzo agli aquilotti, andando a vincere nella loro vasca. Ma le cose da quel giorno sono notevolmente cambiate, perché poi i rossocelesti hanno inanellato sconfitte su sconfitte, a parte il bel colpo nei confronti del Club Aquatico. La classifica comincia ad essere infelice per i civitavecchiesi, che si trovano al terz’ultimo posto, a -4 dalla zona salvezza diretta. E c’è il rischio anche di perdere questa quota, perché la Canottieri Lazio ha un solo punto di ritardo rispetto a Romiti e compagni. Quindi sarà fondamentale fare risultato, anche per il fatto che l’avversario del prossimo turno sarà proprio quel Villa York, che avrà anche il vantaggio del fattore vasca. Fischietto affidato per Nc-Can Lazio a Mauro Luciani di Tolentino (Macerata). Trasferta in terra eretina per l’Ipertecnica Centumcellae, che nel quadro del campionato di serie C giocherà a Monterotondo contro la Virtus Flaminio con primo scatto al centro alle 18.15. Non è una situazione certamente semplice quella che sta vivendo la compagine guidata da Roberto Barbaro. La sconfitta maturata contro la Juventus sabato scorso ha lasciato le sue problematiche. Infatti questo sabato non saranno in vasca Pierri, Benni e Gianluca Muneroni, tutti appiedati dal Giudice sportivo, non senza sorpresa per la società del presidente Jonathan Civero, che non si aspettava una mano così pesante. Fuori anche Midio, che non ha recuperato dall’infortunio, oltre alle indisponibilità delle ultime settimane, a cui si aggiungono anche i giocatori che hanno deciso di lasciare la squadra. In tutto questo mancherà anche l’indisponibile Cirone e si apriranno le porte in formazione per diversi elementi provenienti dalle giovanili. C’è la sensazione che la zona playoff possa essere ancora più lontana di quanto reciti il -6 in classifica. In questi giorni la Centumcellae dovrà decidere se continuare a dare l’assalto incondizionato al secondo posto, oppure se disputare una parte conclusiva di campionato più morigerata, magari con l’intenzione di dare maggiore spazio a qualche elemento del vivaio. «Dal giudice sportivo non sono arrivate belle notizie - spiega Roberto Barbaro - dopo il danno anche la beffa. Servirebbe una grossa impresa per vincere questa partita, per via delle numerose assenze. Si stanno notando le diverse problematiche che abbiamo avuto sin dalla partenza di questa stagione e nel periodo di preparazione». Turno esterno anche per la Nautilus, chiamata a fare punti anche a Moie, dove giocherà domani alle 15.30 contro il Team Marche. La formazione diretta da Daniele Lisi parte chiaramente con l’investitura di essere la favorita per un successo, ma dovrà dimostrarlo nella vasca. C’è da mantenere la vetta della classifica dall’assalto delle dirette concorrenti, perché presto giungeranno gli scontri diretti ed ogni domenica ci sarà da riscrivere la classifica del girone Sud con ampie annotazioni. «Non è mai semplice affrontare squadre che navigano nelle parti basse della classifica – dichiarano dalla società del presidente Alberto Braccini – hanno fame di punti e ogni partita la giocano come se fosse l’ultima. Ci aspettiamo un ambiente caldo, ma la squadra non può permettersi passi falsi e deve essere pronta ad affrontare qualsiasi situazione. Anche questo è un banco di prova importante». Team Marche-Nautilus verrà diretta da Michele Alessandroni di Santa Maria Nuova (Ancona).

