Questa volta non ci sono dubbi. Torniamo a parlare della questione dell’elenco delle società affiliate sul portale della Federazione Italiana Nuoto. Ebbene, da qualche giorno, sul sito federale, non compaiono più i nomi di due società locali, la Nc Civitavecchia e la “neonata” Aquatix. Sulla questione ci eravamo già usciti lo scorso luglio, nel quale, per un bug del sito di cui non ci eravamo accorti, il club rossoceleste appariva non presente. Ma questa volta non è così.

Infatti, dopo aver effettuato tutti i controlli del caso, compresi quelli che ci erano stati consigliati a suo tempo, effettivamente Nc e Aquatix non sono più presenti in nessuna ricerca, mentre invece figurano Centumcellae, Coser, Nautilus e Nuotatori Civitavecchiesi. E l’Aquatix non compare nemmeno cercando sotto la provincia di Viterbo, pensando all’assegnazione della piscina di Tuscania, avvenuta la settimana scorsa e di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi.

Le domande da porsi sono due: come mai Nc e Aquatic non compaiono più sul portale Federnuoto? E la Nc rischia di non poter partecipare al prossimo campionato di serie B? Riguardo quest’ultimo interrogativo, al momento, non si può propendere per nessuna ipotesi,ma per quanto riguarda la prima faccenda, con riferimento alla Nc, stando alle numerose indiscrezioni che circolano da tempo in città, la questione riguarderebbe una diatriba con un’altra società locale e sarebbe coinvolta anche la Federazione Italiana Nuoto. Speriamo che a breve si faccia luce sulla questione e che venga confermato che la Nc prenderà regolarmente parte al prossimo campionato di serie B.

