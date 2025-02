Seconda partita casalinga consecutiva per la Nc Civitavecchia nel campionato di serie B. Questo pomeriggio alle 18, con una variazione sul tema rispetto alle altre partite interne, i rossocelesti ospiteranno al PalaGalli la Libertas Roma Eur. È una gara che potrà dire molto sulle possibilità del sette di Aurelio Baffetti di muovere lo sguardo verso l’alto. In caso di successo potrebbe aumentare le chance di una Nc in lotta per i piani alti della classifica ed in particolare per uno dei primi quattro posti, quelli che conducono ai playoff. Se dovesse giungere un altro stop, dopo quello rimediato nell’ultimo turno contro il Pescara, allora ci sarà il rischio, già da questo sabato, di scendere negli abissi, ovvero prendere il terz’ultimo posto, che significherebbe playout, quando il percorso si sta avvicinando prepotentemente alla sua metà. Civitavecchia-Libertas Roma Eur sarà diretta dall’arbitro Alessandro Cocchi di Firenze, con Massimiliano Caputi che sarà il commissario di vasca.

Sarà un sabato in vasca anche in serie C ed in particolare per l’Ipertecnica Centumcellae. Questo pomeriggio trasferta inconsueta per il sette diretto da mister Roberto Barbaro, non solo perché si va a giocare in Sardegna, ma anche perché ci gioca a Sestu per la partita contro la neopromossa Luna. Si conosce poco su questa nuova realtà, ma di sicuro i biancorossi hanno tutto per fare risultato, visto che i sardi sono in grosse difficoltà, avendo perso nettamente in tutte le prime tre uscite. Discorso diverso per i civitavecchiesi, che, pur non brillando particolarmente, sono nel gruppetto in testa alla classifica con nove punti e quindi hanno le potenzialità per fare poker e per prepararsi al meglio allo scontro al vertice del prossimo fine settimana contro il Grifone, che in tanti davvero come strafavorito per la vittoria del girone. Ma mister Barbaro dovrà rivedere completamente i piani tattici, visto che ci saranno parecchie assenze. Non faranno parte della distinta Morachioli, Di Bella, Gianluca Muneroni, Moretti, Oliviero, De Santis e Dell'Aquila. A ciò si accompagna la notizia di un altro esordio in serie C per un atleta della categoria Allievi. Si tratta di Edoardo Feoli. In più ci sarà il rientro in gruppo di Alessio Caponero, assente nelle prime tre partite.

Dalla Sardegna alla Campania, regione dovrà domenica andrà a giocare la Nautilus per l’A2 femminile. Alle 12 le verdazzurre andranno a Santa Maria Capua Vetere per affrontare il Volturno. Dopo tre vittorie senza particolari problemi, Tortora e compagne devono mettersi il vestito migliore per raggiungere, un po’ come è nelle orbite della Centumcellae, il poker, anche se non sarà per nulla semplice. Dando uno sguardo a quanto accaduto nelle prime giornate del torneo del girone Sud, sembra che ci sia uno smembramento tra le prime quattro squadre, che si giocheranno i playoff, e le altre che, invece, dovranno dare tutto per mantenere la categoria. Volturno-Nautilus sarà arbitrata da Andrea Femiano di Napoli.

