Superato un livello, ce n'è un altro da portare a casa. È quello che deve fare la Nc Civitavecchia per scongiurare i playout nel campionato di serie B. Questo pomeriggio alle 17.30 i rossocelesti saranno, per la seconda volta in questa stagione, al Foro Italico, questa volta per affrontare il Villa York. Parliamo di una partita dai grandi risvolti, perché i romani, dove gioca una vecchia conoscenza della pallanuoto locale e nazionale, come Andrea Castello, occupano il quart’ultimo posto, il primo che consente di guadagnare la salvezza senza dover passare dalle forche caudine dei playout, con i capitolini che hanno solo due punti di vantaggio rispetto ai civitavecchiesi. Più volte negli ultimi tempi gli uomini guidati da Aurelio Baffetti hanno dimostrato di riuscire a venire fuori in partite complicate, come già dimostrato in occasione dei tre punti casalinghi contro il Club Aquatico, ma dovranno evitare svarioni come quelli dell’incrocio del PalaGalli contro la Rari Nantes Vis Nova. Villa York-Nc sarà arbitrata da George Pislariu di Roma, delegato Fin Stefano Scappini di Santa Marinella. Sarà un sabato in vasca anche per l’Ipertecnica Centumcellae, che ospiterà, questo pomeriggio alle 15, l’Olgiata al PalaGalli. Non è un incontro particolarmente semplice, visto che i romani sembrano essere in un buon momento e vogliono concludere il campionato di serie C stando nei posti migliori del girone Lazio-Sardegna. Ma le difficoltà ci sono anche e soprattutto per quanto sta avvenendo in casa Centumcellae, con i civitavecchiesi che sembrano aver svanito le certezze e le consapevolezze della partenza stagionale. I tanti problemi di organico degli ultimi tempi e le sconfitte maturate contro Promosport e soprattutto Juventus, hanno ridotto le speranze di qualificazione ai playoff del sette di Roberto Barbaro, distante addirittura nove punti dal secondo posto della classifica. Per poter ancora sperare ed agganciare la posizione occupata dalla Promosport bisogna vincerle praticamente tutte e sperare in qualche inciampo dell’avversaria sarda, altrimenti non se ne verrà a capo. Una sola assenza, ma molto pesante. Stiamo parlando di quella del centroboa Lorenzo Di Bella, che non scenderà in acqua per motivi di lavoro. Giocherà di domenica, invece, la Nautilus in serie A2. Alle 15 le verdazzurre andranno a fare visita al Tolentino, nella seconda gara consecutiva nelle Marche, dopo il successo con faccia corrucciata contro il Team Marche. La capolista del girone Sud ha bisogno di proseguire nella scia tracciata, per poter mantenere il comando e prepararsi ai difficili impegni che giungeranno da qui al termine della regular season, con un’escalation di emozioni, anche se ci sarà da migliorare il gioco e la concentrazione già questa domenica, in quanto il Tolentino non parte già battuto e deve fare punti, in primis per evitare i playout ed in secundis per raggranella qualche speranza di aggancio playoff. Tolentino-Nautilus sarà arbitrata da Mauro Luciani di Tolentino (Macerata).

