La Nautilus continua a stare in testa alla classifica del campionato di serie A2. Non c’è stata la prestazione, ma il risultato è arrivato lo stesso in quel di Moie, dove le verdazzurre hanno sconfitto per 9-5 il Team Marche. Forse per la consapevolezza di giocare contro una squadra di carattere inferiore per quanto riguarda l’aspetto squisitamente tecnico, le ragazze dirette da Daniele Lisi hanno dato vita ad una prestazione grigia, che non ha elevato il valore del gruppo civitavecchiese. Nel primo tempo a rompere l’equilibrio c’è il solo gol di Scifoni. Le ospiti fanno fatica a fare selezione, devono combattere in maniera avvincente con le avversarie per farle desistere dal loro ritorno in azione. Nel secondo tempo qualcosa succede, ma non è quello che ci si aspetta dalla Nautilus, che è sempre avanti, anche di tre reti, ma non dimostra la propria forza. La notizia buona è che c’è la cooperativa del gol, perché a dividersi nel referto marcatrici ci sono Scifoni, Marussi, Avdic e Bianchi. È nel terzo tempo che la Nautilus riesce a fare qualcosa di meglio, ma prima deve vedere le marchigiane avvicinarsi a -1, ma sono ancora la serba e la triestina a togliere le castagne dal fuoco. Nell’ultimo tempo la mancina Foschi e la giovane Comodi chiudono il cerchio, mentre tra i pali Ignaccolo continua a dimostrarsi formidabile pararigori, ipnotizzando le avversarie per due volte dai cinque metri. «Salviamo solo il risultato – dichiarano dalla Nautilus – approccio debole e sbagliato, sicuramente i complimenti vanno fatti alle ragazze del Moie che a viso aperto hanno affrontato la prima in classifica senza timore e mettendoci in difficoltà. Molta superficialità, poca concentrazione, di sicuro non siamo per nulla soddisfatti della prova delle ragazze. Ci prendiamo questi tre punti cercando di capire cosa non ha funzionato».

Sconfitta, invece, per l’Ipertecnica Centumcellae nel campionato di serie C. Dopo aver steccato la gara casalinga contro la Juventus, i biancorossi sono usciti battuti anche da Monterotondo, gara nella quale la Virtus Flaminio si è imposta di misura per 10-9. È stata una gara nella quale la formazione di Roberto Barbaro ha fatto quello che poteva, in quanto aveva una formazione decisamente inedita, per via delle numerose assenze e dei giocatori che hanno deciso di lasciare il club biancorosso. Nel finale i biancorossi hanno provato quantomeno a uscire con un punto in tasca, ma l'assalto finale non è servito. Quattro le reti di Di Bella, doppiette per Tarantino e Moretti, a segno anche il giovanissimo Feoli. Ancora un rigore parato per Carpentieri. In acqua per la Centumcellae anche i giovanissimi Thomas Ciancarini e Tommaso Notari, alla loro prima convocazione in prima squadra. Per quanto riguarda i playoff le speranze si sono ridotte al lumicino, perché la Promosport continua a vincere ed ha allungato a nove il distacco nei confronti dei civitavecchiesi.

