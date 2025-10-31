Sta per entrare nel vivo il campionato di serie A1 per la Nautilus. Dopo aver lasciato punti a Rapallo, ma senza drammi, la squadra di Daniele Lisi torna a nuotare al centro federale di Viterbo e lo farà con la formazione al completo, almeno in questo momento. Alle 17.30 comincia la sfida contro il Plebiscito Padova, già affrontato in amichevole prima del via della stagione. Parliamo di una “grande” del movimento femminile, che nel recente passato ha vinto per quattro volte il titolo di campione d’Italia, ma che negli ultimi tempi si è un po’ ridimensionata, lasciando spazio alle fortissime ragazze del vivaio, laureatesi anche campionesse tricolori giovanili, e con alcuni innesti per dare valore ulteriore al gruppo di Posterivo.

Pronostico tutto per le padovane, ma la Nautilus deve provare quantomeno ad uscire dalla vasca senza prendere nessuno “shampoo”, anche perché si avvicina il periodo di stagione con gli scontri salvezza, che, ricordiamo, saranno importanti ma non determinanti, in quanto non sono previste retrocessioni dirette, con le ultime quattro del campionato che si giocheranno tutto in una serie playout. L’obiettivo delle pavonesse è di metterne sotto due in classifica e garantirsi l’eventuale “bella” in casa, che, visto che il torneo si concluderà molto tardi, potrebbe disputarsi anche dalle nostre parti, ma questi ad ora sono sogni.

La Nautilus è partita malissimo a Rapallo, dove nel primo tempo è stata semplice agnello sacrificale nelle mani delle padrone di casa. Ma nella seconda frazione, c’è stata una bella reazione di Tortora e compagne, che hanno dimostrato verve, idee in attacco e compattezza in difesa. A lungo andare l’incontro è scemato per via della grande differenza di valori e gli incombenti impegni di questo sabato.

Va anche detto che le civitavecchiesi sono all’ultimo posto, ma non da sole, in quanto anche la Locatelli ha messo in fila solo sconfitte fino ad ora, mentre Brizz e Bogliasco hanno raggiunto solo quota 3. Nautilus-Padova sarà arbitrata da Antonio Torneo di Siracusa e Michele Campora di Carini (Palermo).

@RIPRODUZIONE RISERVATA