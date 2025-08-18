Come prevedibile, sarà una partenza molto complicata quella della Nautilus nel campionato di serie A1. Stavolta non parliamo delle simulazioni dell’intelligenza artificiale, ma del reale cammino che dovranno fare le civitavecchiesi. La Federnuoto ha diramato, anche se non ancora ufficialmente, il calendario del massimo torneo, a cui prenderà parte, per la prima volta nella sua giovane storia, la squadra allenata da Daniele Lisi.

Sarà una partenza da brividi, perché il prossimo 4 ottobre le verdazzurre saranno di scena a Catania contro l’Orizzonte campione d’Italia in carica. Una sfida impossibile, per lo status delle due contendenti ed anche per il fatto che la società della presidente Tania Di Mario si è ulteriormente rinforzata con l’ingresso di Sevenich, Meggiato, Cassarà, Sbruzzi e il ritorno di Marletta. Per la prima volta davanti il pubblico amico, ci sarà da aspettare fino al giorno 11, quando le pavonesse riceveranno la visita del Cosenza, con l’incontro che, con ogni probabilità, si disputerà al centro federale per la mancata disponibilità del PalaGalli.

Sarà un calendario davvero inedito, con tutto il girone d’andata in soli due mesi, da ottobre a dicembre, con il torneo che poi si fermerà per oltre due mesi, dal 6 dicembre all’11 febbraio, per via degli Europei in programma ad inizio 2026. Ci potrebbero anche essere diversi impegni infrasettimanali, per via delle gare delle Coppe Europee che riguarderanno molte squadre, anche per via dell’istituzione della Conference Cup, che vedrà la presenza di Cosenza e Brizz.

Un altro mese di stop ci sarà per tutto aprile, a causa della Super Final di World Cup e per la concomitanza con la Pasqua. Scontri salvezza delle ultime giornate potrebbero essere quelli del 28 marzo in casa con la Brizz e del 2 maggio ancora in calottina bianca contro la Locatelli Genova. La regular season si concluderà il 9 maggio con un altro possibile match determinante per la permanenza nella massima serie in Liguria contro il Bogliasco.

Quindi un percorso per nulla semplice per la Nautilus, considerando che ci potrebbe essere anche la coda dei playout, che si potrebbero disputare nella seconda metà di maggio o addirittura a luglio. Intanto proseguono gli allenamenti alla piscina dello stabilimento Morgan, in attesa che il gruppo si congiunga interamente per poter intensificare la preparazione in vista dell’esordio di Catania. Inoltre siamo anche in attesa di capire come sarà strutturato il percorso di avvicinamento al campionato, perché sicuramente ci saranno alcune amichevoli per capire a quale punto saranno arrivate Tortora e compagne.

