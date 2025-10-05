Storico debutto in Serie A1 con una pesante sconfitta per la Nautilus. Le verdazzurre di Daniele Lisi hanno affrontato a Catania le campionesse d’Italia in carica dell’Orizzonte, chiudendo la gara sul 26-4. Il punteggio, netto, racconta la forza della squadra etnea guidata da Martina Miceli, simbolo della pallanuoto italiana, ma non può oscurare l’importanza di questa giornata per la Nautilus: la prima storica partita nella massima serie rappresenta un traguardo straordinario per tutto il club e per la città di Civitavecchia.

Le padrone di casa hanno imposto fin da subito il loro ritmo, portandosi rapidamente sul 10-0. Ma il momento più atteso è arrivato poco dopo: il primo storico gol della Nautilus in A1, realizzato da Sydney Devroedt, accolto con soddisfazione da tutto l’ambiente verdazzurro.

Nonostante la differenza di esperienza e qualità, le civitavecchiesi, capitanate in acqua da Venere Tortora, hanno continuato a lottare con grinta e determinazione, trovando la via della rete anche con Bianchi, Lombella e ancora Devroedt. La sconfitta, per quanto pesante, non cancella il valore di questo debutto: la Nautilus ha dimostrato cuore, voglia di crescere e capacità di mettersi in gioco contro una vera e propria corazzata.

L’esperienza maturata in acqua contro le campionesse d’Italia rappresenta un punto di partenza fondamentale per costruire il futuro della squadra. Per le pavonesse, la Serie A1 non è solo una sfida tecnica, ma una nuova, emozionante avventura che segna l’inizio di un percorso tra le grandi del panorama nazionale. La strada è lunga e difficile, ma la determinazione della Nautilus lascia già intravedere un futuro di crescita e soddisfazioni, a cominciare già dal delicato incontro previsto per sabato prossimo a Viterbo contro il Cosenza.

