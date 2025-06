Oggi potrebbe un giorno storico per la pallanuoto civitavecchiese. A Sori si gioca il secondo atto della finale playoff del campionato di A2. La Nautilus sarà in calottina scura contro il Pool Beach. In caso di successo del sette di Daniele Lisi, sarà certa la promozione nella massima divisione, dove Civitavecchia manca da 13 anni. Se dovesse giungere una sconfitta, che, nel caso, sarebbe la prima della stagione lontano da casa, allora tutto sarebbe nuovamente messo in discussione domenica alle 17 a Viterbo, per giocare la “bella” di questa serie playoff.

La Nautilus sarà con la formazione al completo. Sicuramente sono tanti i motivi di discussione. La partenza bruciante di gara1 ha fatto capire immediatamente come le civitavecchiesi possano arrecare fastidi alle liguri,che sono andate al primo riposo con sette reti sul groppone. Poi, però, le cose sono cambiate, a cominciare dal terzo tempo, dopo un secondo dove le ragazze di mister Ivaldi sembravano intimorite e poco ispirate sotto la porta di Ignaccolo.

Quindi il Sori, che nelle scorse ore ha manifestato il suo disappunto per la direzione arbitrale, ha guadagnato sempre più fiducia ed ha rischiato di evitare la sconfitta, con la Nautilus che si è salvata grazie alla doppietta di Di Basilio. I sostenitori verdazzurri non si sono fatti trovare impreparati ed hanno allestito un pullman, partito da Riva di Traiano, per non far mancare il loro supporto a Tortora e compagne.

«Troveremo un ambiente caldissimo - afferma l’allenatore e direttore tecnico Daniele Lisi - e una squadra energica che avrà una voglia matta di riscattare la sconfitta di domenica. Noi dobbiamo pensare al nostro gioco, credere nel nostro gioco e dove è possibile migliorarlo senza pensare al risultato e a quello che può significare nel bene e nel male. Dobbiamo affrontare questa sfida come se la prima non ci fosse mai stata. Mi dicono che è stato organizzato un pullman per venire a tifare la squadra, motivo più di orgoglio per vendere cara la pelle. Grazie di cuore ai nostri supporter».

«Il grande giorno è arrivato - afferma Cinzia Napoli, dirigente della Nautilus e coordinatore di Azzurro Donna per Civitavecchia - a Sori le nostre ragazze, in piscina, saranno accompagnate da tutte le donne della nostra città sperando che la vittoria del campionato sia uno stimolo ulteriore per tutte le sportive della nostra città ad aumentare la propria autoconsapevolezza. io come sempre sarò presente a fare il tifo per le nostre meravigliose ragazze. Forza Nautilus!».

©RIPRODUZIONE RISERVATA