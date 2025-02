Buonissimo pareggio per la Nautilus a Santa Maria Capua Vetere. Nella sfida valevole per la quarta giornata del campionato di serie A2, le verdazzurre hanno fatto 8-8 nella vasca del Volturno. Doppiette per Bianchi, Avdic e Marussi.

Prestazione convincente anche questa volta per il sette di Daniele Lisi, che è riuscito ad uscire senza il groppone della sconfitta contro una delle squadre candidate alla conquista dei playoff, che, ricordiamo, sarà ad appannaggio delle prime tre classificate al termine della regular season.

Sfida difficile, in un ambiente, quello della vasca casertana, sempre complicato, tradizionalmente, da affrontare, ma la Nautilus ha saputo dimostrare di esserci e di poter affrontare al meglio i prossimi scontri diretti, che saranno il fulcro del campionato.

«Partita sicuramente non facile come si può vedere dal punteggio - affermano dalla Nautilus - lo sapevamo che andavamo ad affrontare in un campo difficilissimo una squadra veloce e ben organizzata che sicuramente lotterà fino alla fine per le posizioni che contano. Le ragazze sono state splendide sia dal punto di vista tattico che mentale. Certo si può sempre migliorare ma oggi bisogna fare veramente i complimenti a questo splendido gruppo. Continuiamo a pensare domenica dopo domenica, partita dopo partita rimando sempre con i piedi per terra, il campionato ancora è lungo e di certo vogliamo continuare a viverlo da protagonisti».

