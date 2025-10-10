Tantissimi civitavecchiesi sono pronti a mettersi in viaggio per Viterbo. Non per una gita fuori porta, non per andare alle terme dei Papi, ma per godersi lo storico esordio “casalingo” della Nautilus nel campionato di serie A1. Dopo la promozione nella massima divisione, ottenuta proprio al centro federale della Tuscia, e la sconfitta senza ripercussioni dello scorso weekend a Catania contro l’Orizzonte, per il sette di Daniele Lisi è già tempo di scendere in acqua con la ferma volontà di mettere in tasca i primi punti.

Non bisogna guardare alla qualità delle dirette concorrenti, con qualcuno le vittorie ci sarà da conquistarle per evitare un immediato ritorno nella cadetteria. Tra i tanti aspetti interessanti anche quella delle ex che saranno presenti in vasca, in numero decisamente alto considerando che parliamo di uno scontro salvezza, ricordando che molto sarà deciso nei playout, in quanto non ci saranno retrocessioni diretta, con le ultime quattro che si giocheranno il tutto per tutto per giungere alla salvezza.

Rita De Mari ha fatto parte della Nautilus nella sua prima versione in serie B. E Giusy Citino ha giocato a Civitavecchia, ma nell’ultima stagione con la presenza della Coser. Inoltre tra i pali delle verdazzurre giocherà Brandimarte, che prima di approdare alla Nautilus è stata al Cosenza. Stava per diventare un ex anche Santapaola, che l’anno scorso avrebbe dovuto giocare per la Nautilus, ma alla fine era stata costretta a rinunciare. Per quanto riguarda la formazione, ancora assente l’infortunata Foschi. Presente, invece, Martinez, ma a mezzo servizio dopo i problemi fisici.

«La prima partita ha fatto subito capire alle ragazze il livello della A1 – dichiara mister Lisi - l’errore, la disattenzione, la mancanza di concentrazione, anche in un solo momento della partita, che nelle serie inferiori viene in qualche modo superato, in serie A1 non viene perdonato. Il divario tecnico nei confronti della Ekipe Orizzonte era troppo elevato per pensare di fare molto di più di quello che è stato fatto. Trattandosi dell’esordio in serie A1 per la stragrande maggioranza delle mie ragazze e in più al cospetto di una delle più forti squadre europee, il punteggio rispecchia quanto visto in piscina ma per certi versi è ininfluente nell’esame della partita, ha dichiarato Lisi.

Ora, passato questo momento di gioia per l’esordio e di delusione per non essere riusciti in piscina a mettere in pratica quanto quotidianamente studiamo negli allenamenti, dobbiamo guardare alla partita come al nostro vero esordio in campionato. Nessun timore reverenziale ma grinta, schemi e concentrazione massima per raggiungere l’obiettivo della prima vittoria di una squadra di pallanuoto femminile di Civitavecchia in serie A1 ma anche e soprattutto per battere una squadra che potrebbe essere una concorrente diretta per i play out».

Nautilus-Cosenza sarà arbitrata da Massimo Calabrò di Macerata e Federica Rizzo di Palermo.

