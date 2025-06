Nelle prossime ore sarà pubblicato sul canale YouTube di Civonline e linkato sulla pagina Facebook, sempre di Civonline, uno speciale dedicato alla promozione in serie A1 della Nautilus, risultato che spicca tra le tante soddisfazioni dello sport civitavecchiese nei campionati di quest’anno, dove si sono consumate vittorie di Scudetti, Coppe, campionati, playoff e anche un’altra promozione in A1.

Nel corso della trasmissione, il neo direttore sportivo della Nautilus, Mario Bianchi, ha annunciato importanti novità in vista del futuro. «Siamo al lavoro per definire la rosa della prossima stagione – afferma Bianchi – anche se, per ovvi motivi, in ritardo rispetto alle altre formazioni, che già da tempo sapevano di prendere parte all’A1. Ma siamo a buon punto e siamo vicini alla costituzione definitiva della rosa. La nostra idea è di inserire cinque nuove giocatrici, che occuperanno i vari ruoli. Tra queste ci sarebbe anche una straniera».

Per delle ragazze che arriveranno, però, ce ne saranno alcune che non indosseranno più la calottina delle pavonesse. Infatti Federica Ignaccolo non occuperà più i pali verdazzurri. La calottina rossa vive e lavora a Palermo, quindi è impossibilitata a dare il suo apporto continuo alla causa della Nautilus. Un vero peccato, considerando tutto quello che ha fatto nel corso dell’ultimo anno e mezzo, soprattutto nel corso delle tre finali playoff. «Considerati gli impegni famigliari e di lavoro – affermano dalla Nautilus – non compatibili con l’impegno richiesto da un Campionato di serie A1, da giocarsi peraltro in una squadra con una sede così lontana da casa, Federica ha deciso di lasciare la nostra Società. Le rivolgiamo i nostri più grandi ringraziamenti, sperando che il tempo passato insieme a noi rimanga tra i suoi ricordi più belli. La sua forte presenza in piscina e fuori, il suo impegno e la sua grinta sono sempre stati di stimolo a tutti quanti noi. Per questo motivo il Consiglio Direttivo della Nautilus Civitavecchia ha deciso di conferire a Federica Ignaccolo la tessera di Socio Onorario. Federica in qualche modo avrà sempre un posto nella nostra società e le auguriamo il meglio».

Non ci sarà neanche Grace Marussi. La giocatrice giuliana ha terminato il periodo di prestito dal Trieste, che ha manifestato l’intenzione di non rinnovare l’accordo con la Nautilus, in quanto vuole tenerla nella rosa della squadra, che sarà una delle pretendenti ai primi posti del campionato di A1. Ma non è tutto. Nel corso della trasmissione, che potrete seguire a breve, la società del presidente Alberto Braccini e dell’allenatore Daniele Lisi ha paventato una possibilità che, se venisse confermata in queste settimane, avrebbe veramente del clamoroso.

@RIPRODUZIONE RISERVATA