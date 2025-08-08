Torna a Monaco il 21 e 22 settembre l’appuntamento internazionale che mette al centro l’innovazione sostenibile nel settore nautico: il Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, alla sua quinta edizione. Nato nel 2021 e organizzato da M3 Monaco con il sostegno della Fondazione Principe Alberto II e dello Yacht Club de Monaco, l’evento è diventato un punto d’incontro per oltre 250 professionisti del settore marittimo – investitori, architetti, startup e gestori di marine – tutti impegnati nella trasformazione ecologica delle infrastrutture nautiche.

