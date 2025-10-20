«Negli ultimi mesi sono aumentati sia gli introiti derivanti dalle concessioni orarie delle palestre comunali (parliamo delle palestre scolastiche e degli spazi all’aperto del Pincio e del Parco Martiri delle Foibe) sia il numero complessivo di ore richieste ed affidate alle associazioni». Ad affermarlo è l’amministrazione comunale, che annuncia la novità del bando per le spese ordinarie delle associazioni sportive.

«Un risultato ottenuto senza alcun aumento del canone – spiegano da Palazzo del Pincio – rimasto invariato ai valori pre-Covid di otto euro l’ora, reso possibile dalla serietà e puntualità delle ASD e SSD, dal rapporto di fiducia instaurato con gli uffici comunali e da una linea amministrativa improntata su trasparenza ed equità di trattamento.

Da questo equilibrio virtuoso nasce un nuovo traguardo: per la prima volta, il Comune di Civitavecchia pubblicherà un bando per sostenere le spese ordinarie sostenute dalle associazioni e società sportive dilettantistiche nel 2025.

Un’iniziativa che restituisce risorse e fiducia al mondo sportivo cittadino, sostenendo concretamente chi offre una alternativa sociale e porta i giovani di Civitavecchia a competere agonisticamente.

Su indirizzo del Sindaco Marco Piendibene e del Delegato allo Sport Patrizio Pacifico, gli uffici comunali stanno predisponendo la delibera di giunta di indirizzo che porterà alla pubblicazione del bando.

La linea politica tracciata dall’Amministrazione prevede di valorizzare in modo particolare le realtà impegnate nell’attività agonistica federale e giovanile, quella senior di alto livello e riconoscendo al tempo stesso il valore delle collaborazioni scolastiche, dell’impegno sociale e della continuità gestionale delle associazioni.

Al contempo, il punteggio di sbarramento sarà mantenuto basso per garantire la massima fruibilità del contributo, anche qualora dovessero pervenire poche domande, così da consentire a tutte le realtà cittadine realmente attive di beneficiare del sostegno comunale.

Un passo concreto verso una gestione partecipata e sostenibile dello sport civitavecchiese».

