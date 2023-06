Proficua esperienza per i due atleti della Mtb Santa Marinella, Marco Marri e Sandro Puppi, che sono stati partecipi con la maglia azzurra al raduno nazionale dei Randonneurs. Un momento di incontro con gli specialisti del settore a livello nazionale che ha coinciso con la consegna delle maglie agli aventi diritto che saranno adoperate per partecipare il 20 agosto prossimo alla Parigi-Brest-Parigi, evento punta di diamante di questa specialità che richiama ciclisti da tutte le parti del mondo e che i due atleti del team santamarinellese hanno già la certezza della partecipazione. Sempre in Lombardia, a Parabiago, Marri e Puppi hanno preso parte ad un’altra randonnèe nella quale sono riusciti a portare a termine entro la 40 ore con la risalita del lago Maggiore, la scalata del San Bernardino, lo sconfinamento in Svizzera, il superamento del Passo dello Spluga, la discesa tramite il lago di Como per tornare a Parabiago. La missione della coppia Marri-Puppi è stata portata a termine in 23 ore, ben prima del tempo limite previsto dal regolamento tecnico.

Il resto della Mtb Santa Marinella ha avuto modo di fare bella figura negli altri appuntamenti su strada. A Capodimonte, terzo posto assoluto di Fabio Risoluti tra gli over 50 (nonché secondo di categoria master 5). Ottava posizione e quinto di categoria master 6 per Pierluigi Stefanini. Nella stessa manifestazione di Capodimonte, con una cronometro inaugurale il giorno prima all’evento su strada, primo posto di categoria élite sport per Gianluca Magnante, da poco reduce dal trionfo al campionato nazionale a cronometro del Csi.

Ancora su strada, la Granfondo dei Borghi a Castelnuovo di Farfa è stata portata a termine da Cristiano Mastropietro col decimo posto nella categoria master 3.

