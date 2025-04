Fine marzo all’insegna dei successi e dei piazzamenti per la Mtb Santa Marinella, che chiude un periodo ricco di soddisfazioni con prestazioni di rilievo in diverse competizioni su strada e gravel ad opera di sei atleti in organico.

Sul gravel, in Veneto, Gianfranco Mariuzzo ha dominato la sua categoria (master 7) all’Aquila Gravel di Arcugnano, mentre Michele Feltre ha invece trionfato nella fascia M60 alla Small Hills Gravel di Lago Le Bandie.

Giuseppe Calò ha sfoggiato una grande prestazione al Gravel del Lago di Fondi, chiudendo all’ottavo posto assoluto e quarto nella categoria master 4.

Per il ciclismo su strada, alla Granfondo di Fara in Sabina, Massimiliano Chiavacci e Andrea Somma hanno affrontato il percorso medio di 92 chilometri piazzandosi rispettivamente al 35° e al 72° posto nella categoria gentlemen A.

Non è mancato il brillante risultato di Pierluigi Stefanini, che il 26 marzo scorso, a Grilli di Gavorrano ha conquistato il quinto posto di categoria nella master 7.

Un bilancio entusiasmante per la Mtb Santa Marinella e per tutto l’entourage del presidente Stefano Carnesecchi, a conferma della crescita e della competitività del singolo atleta in ogni disciplina.

