Playoff praticamente ad un passo per gli Snipers TecnoAlt nel campionato di serie B. A Roma i nerazzurri hanno vinto con un pesantissimo 13-0 nei confronti dei Mammuth, nel quarto dei match stagionali contro i giallorossi, tutti vinti comodamente. Ed anche in questo caso, l’incontro è filato via liscio, con la formazione di Riccardo Valentini che ha dominato sin dai primi minuti, nonostante qualche assenza nel roster.

Protagonista il nuovo volto Esposito, autore di ben cinque gol. Doppiette per Stefani, Luca Tranquilli e Daniele Ceccotti. Le ultime due settimane potrebbero decretare la partecipazione degli Snipers TecnoAlt ai playoff.

@RIPRODUZIONE RISERVATA