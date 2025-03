Sono ufficialmente partiti i preparativi per la nuova edizione di The best of the best, il classico evento di inizio estate per gli sport da combattimento, organizzato dalle sezioni locali dell'Ikta Gym del maestro Massimo Brizi. La manifestazione si terrà il 20 e il 21 giugno. Anche quest'anno ci saranno circa 200 atleti, provenienti da tutto il mondo, come Gran Bretagna, Francia, Romania e Brasile. Per quest'anno dovrebbe partecipare anche il Messico. E proprio in merito al Paese ispanico, c'è una questione che riguarda direttamente il campione civitavecchiese Alessio Crescentini. «Alessio è imbattuto da oltre vent'anni - afferma il maestro ed organizzatore Massimo Brizi - ed aver vinto tutto a livello internazionale, dall'europeo all'intercontinentale fino al Mondiale nel mondo Ikta. Quindi Crescentini si è imposto anche nel Mondiale Wkbo, che ha difeso lo scorso anno, ed ora vorrebbe cimentarsi in quello Ikta contro il messicano Sebastian Hernandez. Ma il suo manager e la federazione mi hanno chiesto una borsa esagerata. Credo che lo sport non debba essere mirato solo ad una questione economica, ma deve favorire soprattutto la qualità degli atleti. Purtroppo in Italia non si riescono a reperire sponsor. La mia forza è l'organizzazione, facendo praticamente tutto da me. Chiedere una borsa così alta, mi sembra una cosa fatta apposta per non affrontare un titolo Mondiale. Spero che venga data la possibilità ad Alessio di disputare un Mondiale vero sulla distanza dei nove round e vedere veramente chi merita la cintura. Faccio appello agli sponsor ed agli enti che sono intenzionati a sostenere Crescentini di contattarci. Noi non andiamo avanti per i soldi, ma perché abbiamo dei sogni e una passione, che Alessio culla da quando era bambino».

