I preparativi sono in corso allo Yacht Club de Monaco, che ha aperto le candidature per la 7ª Superyacht Chef Competition, organizzata con Bluewater e in programma per il 2 aprile 2026. L’iniziativa, guidata dalla La Belle Classe Academy, mette in primo piano gli chef che contribuiscono in modo decisivo all’esperienza di bordo sui superyacht, dove la gastronomia è un elemento distintivo della vita in mare.

La prossima edizione sarà diretta da una figura d’eccezione: Philippe Etchebest, chef due stelle Michelin e Meilleur Ouvrier de France, che presiederà la giuria. Lavorerà insieme a Chef Philippe Joannès, anch’egli Meilleur Ouvrier de France e consulente culinario dello YCM di cui è anche a capo degli eventi, con il coordinamento di Simon Ganache e il supporto di Frédéric Ramos, Presidente di Monaco Goût et Saveurs.

LA COMPETIZIONE

Cucinare a bordo di uno yacht richiede molto più delle sole competenze tecniche. Spazi ridotti, limiti di stoccaggio e approvvigionamenti in continuo cambiamento impongono un livello di adattabilità raro da trovare a terra, soprattutto quando si prepara per una clientela internazionale e diversificata. Con quasi 11.000 yacht oltre i 24 metri attualmente in circolazione, la professione conta oggi diverse migliaia di chef, molti dei quali formati nell’alta cucina.

La competizione porta con sé anche un messaggio più ampio, in linea con la filosofia dell”Art de Vivre la Mer‘ dello YCM e con la visione di ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting‘. L’obiettivo è sia riconoscere gli chef come figure chiave dello yachting di alto livello, sia stimolare l’interesse verso carriere marittime che spaziano dal servizio alla sommellerie, dal bartending allo stewarding e all’hotel management.

Per rispecchiare il ritmo e i vincoli della vita in mare, la sfida si sviluppa attraverso un formato dinamico e serrato. Ai partecipanti viene consegnato un cestino a sorpresa rivelato solo pochi istanti prima della prova: definiscono il loro piatto in cinque minuti e utilizzano ogni ingrediente, con penalità in caso di sprechi e inserendo anche un alimento scelto dal pubblico. Un riconoscimento, inoltre, è dedicato alla presentazione più riuscita. Questa struttura evidenzia le qualità richieste a bordo: ingegno, capacità decisionale sotto pressione, precisione e sensibilità verso gli ingredienti.

La Belle Classe Academy, che dal 2015 offre programmi avanzati di formazione, tra cui la certificazione internazionale IAMI Guest, continua a sostenere l’eccellenza nel servizio di bordo. In questo modo promuove la gastronomia come componente essenziale dell’esperienza nello yachting. Gli chef interessati a partecipare all’edizione 2026 possono ora presentare la propria candidatura.

