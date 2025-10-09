Per l’esordio stagionale nel girone B di Serie C2 di calcio a 5, il derby tra Santa Severa ed Evergreen ha offerto intensità e colpi di scena al Pala De Angelis, terminando 3-2 in favore dei civitavecchiesi. I gialloblù di Fabrizio Fattori sono passati in vantaggio già dopo 2 minuti, con Incorvaia che ha trasformato un rigore potente e preciso.

Subito dopo, il Santa Severa ha reclamato animatamente un possibile cartellino rosso per un fallo subito da un proprio giocatore in contropiede: l’arbitro ha sanzionato il fallo, ma non ha espulso l’avversario, suscitando le proteste dei nero-verdi santamarinellesi. Nella ripresa la partita si è infiammata: dopo appena un minuto Mori ha raddoppiato per l’Evergreen con un tiro rapido al termine di una bella combinazione.

La squadra di David Dell’Università però non si è arresa: Gaone ha accorciato le distanze al 2’, e appena un minuto più tardi Amato, nuovo acquisto, ha firmato il pari con un gol di rapina sottoporta, portando il punteggio sul 2-2. Nel finale la tensione è salita ulteriormente: un fallo ha portato l’arbitro a estrarre il cartellino rosso per un giocatore del Santa Severa, lasciando i santamarinellesi in inferiorità numerica. Ma in pieno recupero, al 31’, con il portiere di movimento, il nuovo arrivato Mojoli ha siglato il gol del 3-2 per l’Evergreen, regalando ai civitavecchiesi la vittoria nel derby.

«Che bello vincere in questo modo – dichiara il match winner Giordano Mojoli - è stata una partita sofferta. Loro sono stati bravi a recuperarci. Ma con pazienza ci siamo costruiti l’episodio per vincerla. Non credo che sul 2-0 abbiamo rallentato, ma siamo stati sorpresi dal loro ritorno. Ho visto che la palla mi stava arrivando sul sinistro e mi è venuto istintivo provare il tiro. Ringrazio mister Fattori per avermi dato fiducia».

«Un peccato – spiega mister David Dell’Università del Santa Severa – forse il pareggio era il risultato più giusto. Gli episodi non sono stati dalla nostra, come il rigore, l’espulsione di Amato e il rosso non dato sul nostro contropiede, credo che andasse concesso. Sono contento del secondo tempo dei ragazzi, nel primo siamo stati troppo contratti. Abbiamo sentito molto il derby nelle fasi iniziali».

