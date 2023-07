Fabrizo Morelli ricomincia da Canale Monterano, con la seconda squadra del paese collinare, l'Atletico Monterano. La compagine è in Prima Categoria, si è salvata anche con anticipo, gettando le basi per il futuro.

La prima mossa è stata quella del tecnico, una persona esperta e molto determinata, che a Canale ci ha già vinto un campionato.

«Definisco Canale Monterano la mia seconda casa, avendoci dei legami molto stretti che si sono trasformati in amicizie vere quando ho allenato - ha affermato l'allenatore - mi è piaciuto il progetto, non ho esitato a dire di sì. L'obiettivo è di salire in Promozione, stiamo facendo una campagna acquisti importante, inserendo elementi importanti nella struttura dello scorso anno. Possiamo fare bene e sviluppare un bel programma».

Per l'ex allenatore di Santa Marinella e Palidoro è l'occasione per riprendesi qualche rivincita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA