Martedì, in un’uggiosa giornata di pioggia in quel di Riccione, nella vasca scoperta dell’impianto Comunale di via Monte Rosa, la fortissima ondina civitavecchiese si tuffa in acqua per gli 800 stile libero del Campionato Italiano Master in vasca.

Michela D’Amico, non ancora del tutto ripresasi dalle ottime prestazioni nel Campionato Mondiale di Doha e nel Campionato Regionale di Civitavecchia, bracciata su bracciata conquista anche questo titolo mettendo in bacheca 2024 l’ennesima medaglia d’oro.

Grande soddisfazione per il tecnico Marcello Jacopucci che commenta la prestazione della sua atleta: «Gara un po' sottotono e ritmi un po' alti ma comunque sufficienti a centrare l’obiettivo, ma non poteva essere altrimenti. L’impegno delle due settimane di Campionato Regionale qui a Civitavecchia si sono fatte sentire e Michela non aveva ancora completamente digerito lo sforzo, ma a parte i passi leggermente al di sopra delle sue possibilità, per il resto ha condotto una gara in progressione come è solita fare, il che ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti».

«Ancora un titolo dall’inossidabile Michela - è il commento del Presidente Federica Feoli - dopo le medaglie del Mondiale non ci sorprende più vederla trionfare ma la gioia di vedere la nostra atleta sul podio è comunque la stessa e motivo d’orgoglio».

