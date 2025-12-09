Altre due formazioni locali si giocano il tutto per tutto per andare avanti nella Coppa Lazio di serie C2 e provare a conquistare l’accesso agli ottavi. Ritorno dei 16esimi per Santa Severa e Atletico. La sfida più stimolante è quella che si giocherà a Roma, dove i neroverdi partono forte del 3-1 maturato al Pala De Angelis contro la Virtus San Giustino, con gli avversari che proveranno a rimontare la situazione nel match che si disputerà alle 21 di domani.

«Sarà sicuramente una partita lottata e combattuta su ogni palla – dichiara mister David Dell’Università - loro sono una squadra aggressiva e dovremmo giocare principalmente con la testa. Al momento Trombetta e De Paolis sono in forse per problemi di lavoro e speriamo di riuscire a recuperarli».

Missione passaggio del turno anche per l’Atletico, che parte da una situazione ancora più favorevole. Si scende in campo domani sera alle 21.30 sul terreno di gioco del Time Sport, che all’andata è sembrato essere distante dalle qualità dei gialloblù, vincitori per 6-3 al San Liborio Stadium nonostante una prestazione non pienamente convincente.

«Non dovrebbero esserci assenti – afferma l’allenatore Fabrizio Nunzi – partiamo da un vantaggio di tre reti, che ci permette di poter affrontare questa trasferta partendo da questo discorso. Vogliamo andare avanti».

