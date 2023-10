Nel settembre 2021, Mercedes-Benz Vans ha lanciato il nuovo Citan, molto apprezzato dai clienti. Ora è seguito dalla versione completamente elettrica, l’eCitan offre tutti i vantaggi del piccolo veicolo ad alimentazione tradizionale, senza compromessi. Le dimensioni esterne compatte, l’ampio spazio e l’elevata capacità di carico aprono un’ampia gamma di possibilità di utilizzo nella distribuzione urbana, nei servizi e nelle operazioni di navetta. Viene lanciato nella versione furgone con una scelta di due lunghezze: la versione compatta da 4.498 mm e la versione lunga da 4.922 mm e nella versione tourer (consumo combinato: 19,2 kWh/100 km; emissioni di CO2 combinate: 0 g/km) per il trasporto commerciale di passeggeri. Sarà disponibile inizialmente nella versione “compatta”, mentre la versione lunga apparirà in un secondo momento. A seconda del modello, l’autonomia è compresa tra 280 e 284 chilometri secondo il WLTP. L’eCitan furgone e tourer sono disponibili in due linee di allestimento che identificano una versione entry ed una più accessoriata denominata Pro. Di serie, l’eCitan contempla, tra gli altri, l’Mbux – il sistema multimediale di serie caratterizzato da un concetto di funzionamento intuitivo tramite uno schermo touchscreen da sette pollici o pulsanti di comando a sfioramento sul volante -, il cruise control e il climatizzatore automatico Thermotronic. La versione Pro invece presenta aggiornamenti estetici e una maggiore funzionalità. Ad esempio, il Rear parking assit, il volante multifunzione e il sedile conducente con regolazione lombare. Il motore elettrico dell’eCitan ha una potenza di picco di 90 kW (122 CV). La coppia massima di 245 newtonmetri è già disponibile alla partenza. La batteria agli ioni di litio è posizionata nel sottoscocca davanti all’asse posteriore, dove è anche protetta dagli urti. Offre una capacità utile di 45 kWh. Gli otto moduli della batteria utilizzano celle a sacchetto.

Un motore sincrono aziona le ruote anteriori dell’eCitan.

Il motore è detto sincrono perchè gira alla frequenza del campo magnetico dello statore. La frequenza viene adattata ai requisiti di velocità del conducente nei convertitori di frequenza raffreddati ad acqua. I clienti possono scegliere tra i programmi di guida Comfort ed Eco (ottimizzazione della gamma) e tre livelli di recupero. Presso le stazioni di ricarica rapida, la batteria da 45 kWh viene caricata dal 10 all’80% del SoC (stato di carica) in 38 minuti con il caricatore DC da 75 kW installato.

Oltre ai sistemi Abs ed Esp obbligatori per legge, l’eCitan ha di serie il sistema di chiamata di emergenza Mercedes-Benz. Inoltre, numerosi sistemi di assistenza alla guida sono già presenti di serie nell’eCitan sia in versione furgone che tourer. L’eCitan è anche ben equipaggiato con sistemi di ritenuta per proteggere gli occupanti del veicolo: il Furgone è dotato di sei airbag di serie. Airbag frontali, windowbag, sidebag torace. Il Citan Tourer dispone inoltre di un settimo airbag, un airbag centrale che in caso di grave collisione laterale può gonfiarsi tra il sedile del conducente e quello del passeggero, riducendo così il rischio di contatto reciproco della testa.