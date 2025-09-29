I giovani. Sotto questo concetto si è svolta la quarta edizione del memorial Antonio Mammoli, organizzato al San Liborio Stadium dall’Atletico Civitavecchia, la società di cui proprio Mammoli è stato presidente per tanti anni, dando sviluppo sia al movimento del futsal ma anche all’aspetto sociale del quartiere periferico. Ad affrontarsi sul green sono state le squadre Under 19 di Atletico Civitavecchia, guidato da mister Fabrizio Nunzi e da Salvatore Cozzolino, e Virtus Marina di San Nicola, con alla guida Mario Buonocore.

Ed a vincere sono stati proprio i rossoblù ladispolani. In campo c’era anche Gabriel Zena, giovane portiere del vivaio gialloblù e nipote del compianto Antonio Mammoli, che prima di dare il via alla manifestazione ha lasciato un mazzo di rose sotto il poster dell’ex presidente sempre presente nel recinto di gioco del campo. Grande spazio anche alla famiglia Mammoli, in tribuna e poi sul terreno per celebrare con i ragazzi la figura di Antonio.

Ospite speciale l’assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, che ha colto l’occasione per fare una visita all’impianto che andrà prossimamente a bando. Il rappresentante della giunta Piendibene è rimasto molto soddisfatto e ci ha tenuto a ricordare la figura di Antonio Mammoli, con cui aveva un rapporto stretto sin da quando ricopriva il ruolo di delegato all’impiantistica sportiva.

@RIPRODUZIONE RISERVATA