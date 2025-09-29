Di fronte ad un pubblico emozionato e commosso, si è svolta la prima edizione del memorial Francesco De Martino, organizzato dal Quartiere Campo dell’Oro per ricordare la figura di Checco, il ragazzo che giocava nella formazione gialloverde e che è scomparso qualche mese fa, proprio a qualche giorno di distanza dalla vittoria del campionato di Seconda Categoria.

Per l’occasione è stata organizzata un’amichevole precampionato al Vittorio Tamagnini, tra l’undici di Nello Savino e la Csl Soccer, società che ha subito accettato la proposta dei massimi dirigenti del Qco, Antonello Quagliata e Pino Antonucci, e dove militano alcuni ragazzi ex del Quartiere Campo dell’Oro e quindi ex compagni di De Martino.

Sul campo è finita 1-1, con l’iniziale vantaggio gialloverde con uno scavetto di Schiavo, poi vanificato dal pareggio del team di Tommaso Valente con una precisa punizione di Stefanini. Ma, in questo caso, del calcio non importa davvero a nessuno, perché l’importante era ricordare Francesco De Martino. Presenti all’impianto anche i genitori di Checco, ovvero Fabio e Moira, che hanno seguito l’intero andamento dell’evento e che alla fine sono stati premiati con la coppa del vincitore dell’evento.

C’erano tutti, dagli amici fino ai parenti, che si sono organizzati con molteplici iniziative, dai mazzi di fiori lasciati sotto la tribuna del Tamagnini, a far svolazzare in cielo numerosi palloncini bianchi, fino alla realizzazione di due striscioni “Hai lottato come un leone, ciao Checco vero campione” e “Nel tempo tutto passa, nel cuore tutto resta”. Attimi di commozione in campo e in tribuna, nella quale centinaia di persone si sono assiepate per seguire la manifestazione e che hanno a lungo applaudito i momenti più emozionanti del memorial. Questo anche perché tutti i presenti hanno potuto notare che, in realtà, Francesco era presente ed era in campo a ridere e scherzare con i suoi compagni ed amici.

