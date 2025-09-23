Si è svolto nelle giornate di sabato e domenica il Memorial “Francesco Barrese”. L’evento, organizzato dalla BKL, ha visto due giornate intense di gare al PalaSorbo di Ladispoli, con la partecipazione di tanti amici e protagonisti della pallacanestro italiana accorsi per tributare un ricordo speciale a Francesco Barrese. A conquistare la vittoria finale è stata la Petriana Basket, che si è aggiudicata la vittoria dell'evento sportivo.

In una gara combattuta fino all'ultimo secondo con palleggi e tiri che hanno dato vita in 40 minuti ad una sfida che ha calamitato l'attenzione di un pubblico caloroso, i cestisti della Petriana Basket sono riusciti a superare la squadra del Palocco.

Terzo posto per l’Albano, che ha avuto la meglio proprio sui padroni di casa del Basket Ladispoli. Il delegato allo Sport, Fabio Ciampa, ha dichiarato: «Questo memorial è un messaggio forte ai ragazzi: lo sport è passione, impegno e amicizia. Francesco Barrese è stato un esempio, e oggi il suo ricordo può diventare un’ispirazione per i giovani che si avvicinano alla pallacanestro».

E' stata l'occasione per capire a che punto si trova lo stato di salute della formazione ladispolana, che a breve partirà con il campionato. Coach Fabbri soddisfatto a metà: «Non siamo ancora pronti, ci manca qualcosa, abbiamo cali di intensità dovuti al fatto che abbiamo in rosa elementi all'esordio in categoria, quindi dobbiamo rodarci, fare meglio. Ci vuole tempo, ma sono ottimista. Possiamo puntare ad arrivare ai play off».

