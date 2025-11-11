Saranno due i tesserati della Meiji Kan che avranno il privilegio di rappresentare lo sport civitavecchiese ai prossimi campionati Panamericani della federazione Iku , che si terranno nella citta di Natal, nello Stato di Rio Grande do Norte, quindi in Brasile, dal 19 al 24 novembre prossimi.

Alla trasferta sudamericana, saranno presenti circa 700 atleti provenienti da 14 paesi tra i quali il Brasile, Argentina, Giappone, Stati Uniti d’America , Messico ed Italia.

La rappresentativa italiana della Fik sarà guidata come capo-delegazione dal maestro Stefano Pucci ed avrà, tra gli atleti convocati per la selezione, la brava Flavia di Cicco che farà, ad appena 18 anni, il suo esordio internazionale nella difficile categoria Seniores (18/40 anni) nella specialità del kata .

Ancora una volta, dunque, i colori del karate cittadino saranno presenti oltre oceano in Brasile grazie ai rappresentanti della società di Via Terme di Traiano, che continua a raggiungere risultati e partecipazione di carattere internazionale.

«Questa gara sarà molto difficile – commenta il maestro Pucci a pochi attimi dalla partenza per andare dall’altra parte del mondo – ma la nostra brava Flavia Di Cicco saprà certamente ben figurare mantenendo la prestigiosa tradizione , costruita dalla scuola targata Meiji Kan, su tutti i tatami del mondo negli ultimi 50 anni».

Quindi un’altra esperienza di spessore, con Civitavecchia che proverà a dimostrare il suo valore anche in un contesto lontano, in tutto e per tutto, dalle nostre latitudini.

