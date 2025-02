Una bella storia di sport, ma soprattutto una meravigliosa pagina di un libro ancora tutto da scrivere. La voglia di riprendersi la propria vita, di soffrire e gioire insieme alle compagne di squadra. Dopo aver combattuto e vinto una brutta malattia con la forza di una leonessa Martina Mezzana è tornata a correre e sorridere e, mai come questa volta, la vittoria o la sconfitta sul campo contano davvero poco; quello che conta, al contrario, è tornare a respirare la libertà di fare qualcosa che fino a qualche tempo fa sembrava scontato. Martina, a distanza di oltre un anno, è finalmente tornata ad allenarsi e lo ha fatto con l’Asp Civitavecchia, agli ordini del suo allenatore di sempre, quel Giovanni Guidozzi che l’ha vista crescere e che le è stato sempre vicino. Ora, a 31 anni, questa coraggiosa ragazza s’è messa tutto alle spalle e ha deciso di coltivare la sua grande passione per la pallavolo. «Un pensiero lo rivolgo a tutte le persone che lottano ogni giorno per essere felici, a loro consiglio di avere sempre un obiettivo; questo ti dà la forza di superare difficoltà che spesso sembrano insormontabili».

